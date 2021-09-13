Erdoğan: Gücümüzü cümle aleme gösterdik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi’nin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı’da Sakarya Zaferi’nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda açıklamalarda bulunuyor.

Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden akınların önüne geçilmiştir. Düşman Sakarya’dan geri doğru çekilirken önüne gelen her yeri yakıp yıkarak gerçek yüzünü göstermiştir. Sakarya Zaferi tıpkı Malazgirt, Bursa ve İstanbul gibi şanlı tarihimizin en önemli yapraklarından biridir. Kahramanlarımız isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımıştır.

Anadolu’dan tamamen sökülüp atılmak istenen Türk milleti kurduğu cumhuriyetle yeni bir başlangıca imza atmıştır. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin ne terör örgütlerinin ne darbenin durabileceği gerçeğini cümle aleme gösterdik.