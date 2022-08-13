Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mektup

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kaleme aldığı mektup, Türkiye’nin dört bir yanında kurulan AK noktalarda milyonlarca üyeye ve vatandaşa ulaştırılacak.

AK Parti, kuruluşunun 21. yılını “Bir olduk, 21 olduk” temasıyla 15 Ağustos’ta ATO Congresium’da gerçekleştirecek sade bir programla kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile düzenlenecek programda parti kurucuları, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, eski milletvekilleri, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabının olacağı program için binlerce kişilik bir davetli listesi hazırlandı. Etkinlikte AK Parti’nin 21 yıllık iktidarındaki icraatlarını konu alan kısa film gösterilecek. Erdoğan’ın aynı gün 81 il başkanı ile Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda bir araya gelmesi bekleniyor.