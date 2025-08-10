Gündem

CUmHurBaşkanI ERecep TAyIp EDoğan: Geçmiş Olsun Dileklerim İletiyorum

cumhurbaskani-erecep-tayip-edogan-gecmis-olsun-dileklerim-iletiyorum

ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Balıkesir’de gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen bu depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumların harekete geçtiğini belirten Erdoğan, “Gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

UMUT VE DUA

Erdoğan, açıklamasına devam ederken, “Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun” sözleriyle vatandaşlara umut ve dua etti.

ÖNEMLİ

Ekonomi

ABD’nin Brezilya’ya Yüzde 50 Vergisi, Kahve Fiyatını Etkiledi

Kahve piyasası, iklim krizinin yanında ABD'nin vergi politikaları nedeniyle Brezilya'nın etkilenmesiyle yeniden gündeme geldi. Bu durum, sektörde dikkatleri artırdı.
Gündem

Epözdemir: “İngiltere’ye Kaçarken Yakalanmadım”

İstanbul'da gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya aracılığıyla İngiltere'ye kaçış iddialarını reddederek, seyahatinin oğlunun dil okulu için olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.