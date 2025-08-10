CUmHurBaşkanI ERecep TAyIp EDoğan: Geçmiş Olsun Dileklerim İletiyorum

ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Balıkesir’de gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen bu depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumların harekete geçtiğini belirten Erdoğan, “Gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

UMUT VE DUA

Erdoğan, açıklamasına devam ederken, “Rabb’im ülkemizi her türlü felaketten korusun” sözleriyle vatandaşlara umut ve dua etti.