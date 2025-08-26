Haberler

Cumhurbaşkanı Eşi Emine Erdoğan Kutladı

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin azim ve imanla kazandığı Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı kutlu olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.

Devamında, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadına rahmet ve minnetle anma ihtiyacını belirten Emine Erdoğan, “Malazgirt ruhunun bizlere daima güç vermesini diliyorum” sözlerini dile getirdi.

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

