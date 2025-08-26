Cumhurbaşkanı Eşi Emine Erdoğan Kutladı

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümünü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin azim ve imanla kazandığı Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı kutlu olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.

ECDADI UNUTMADI

Devamında, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadına rahmet ve minnetle anma ihtiyacını belirten Emine Erdoğan, “Malazgirt ruhunun bizlere daima güç vermesini diliyorum” sözlerini dile getirdi.