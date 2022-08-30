Cumhurbaşkanı gençlere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dumlupınar Şehitliği’nde gençlerle telefonda sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere açıklamaları şöyle; Sevgili gençler öncelikle tarihin tecelli ettiği ilmek ilmek dokunduğu Dumlupınar’da sizleri Kütahya’dan Hava Kuvvetleri’nin kışlasından en kalbi duygularla selamlıyorum. Ve sizin de bugün oradaki birlikteliğinizi, beraberliğinizi inşallah geleceğin farklı bir nişanesi olarak görüyoruz. Dumlupınar tarihte bizim istiklal ve istikbal mücadelemizin önemli hareket merkezlerinden bir tanesiydi. Ve şimdi o destanı yazanların torunları olarak sizler de bugün hem onları anıyorsunuz hem de geleceğe yönelik adeta yeni bir dönüşümü sağlıyorsunuz. Sizleri kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcınız olsun.

Bunu da çok açık, net söylemem lazım ki; kuşak, Y kuşak sizleri öyle görmüyorum. Ben sizi TEKNOFEST kuşağı olarak görüyorum. Sizleri de TEKNOFEST kuşağı olarak gördüğüm için ayrıca kutluyorum. Ve sizler bu süreç içerisinde inanıyorum ki yeni destanlar yazacaksınız.