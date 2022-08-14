Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma etkinliğine katıldı.

İlk kez katıldığı bu etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birinci sınıf, aynı hak ve imkanına sahip hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir.” dedi.

Çeşitli illerde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu açılış törenini de yakında gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Vefatının 750’nci yıl dönümü vesilesiyle 2021’i UNESCO ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş-ı Veli yılı olarak değerlendirdik. Hazreti Hünkarın ‘gelin canlar bir olalım’ çağrısını dünyada düzenlediğimiz etkinlikle paylaştık. Coronavirüs salgınının olduğu ortamda bir ışık yakabildiysek ne mutlu bize.

Bilindiği gibi Hacı Bektaş-ı Veli dergahı Cumhuriyetle birlikte diğer dergahlarla birlikte kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik ve muhabbet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan şehit Başbakan rahmetli Adnan Menderes’tir.

Etap etap süren çalışmaların tamamlanmasının ardından bu külliye dört bir yandan gelen Hacı Bektaş-ı Veli dostlarının iştirakiyle hizmete girmiştir. Böylece Hazreti Hünkarın ‘sevgi, saygı üzerine kurulmuş yapımız ta ezelden ebede açık durur kapımız’ sözüne uygun şekilde bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir.

Ayrıca, geçen sene Hacı Bektaş-ı Veli’nin Sulucakarahöyük’te geldiğinde sofrasına oturduğu Kadıncık Ana Evinin restorasyonunu tamamlayıp hizmete açmıştık. Bu yıl da Hazreti Hünkarın komşusu, onun mihmanı olan Bektaş Efendi Türbesinin restorasyon işlemlerini bitirerek tekrar ziyarete açıyoruz.

‘ALEVİ- BEKTAŞİ VATANDAŞLARIMIZIN 8 BİN 740 TALEBİ BELİRLENDİ’

Bir süredir İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımızın koordinesinde milli birlik ve beraberlik çalışması yürütüyoruz. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek, Alevi- Bektaşi vatandaşlarımızın toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Bu taleplerin 5 bin 600’ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlıklarımız müşterek bir çalışma yapıyor. İnşallah bu da yakında neticelenecektir.

Ayrıca, çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemevi ile ilgili toplu bir töreni de yakında gerçekleştireceğiz. Hep söylediğimiz gibi bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birinci sınıf, aynı hak ve imkanına sahip hiçbirinden asla vazgeçmeyeceğimiz mümtaz fertleridir.

Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı halen hazmedemeyenlerin her dönem olduğu gibi bugün de milletimiz arasında ayrılık tohumları ekerek, vatanımızı parçalama niyetleri elbette vardır. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten, köken ve ideolojik kamplaşma fitnelerine kadar her türlü gayreti gösteriyorlar” dedi.

‘BU SİNSİ VE ALÇAK OYUNU HEP BİRLİKTE BOZACAĞIZ’

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adıma bile tahammül edemeyenlerin aslında neyi amaçladıklarını, sufleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz.

Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne inanıyorum.

Alevi- Bektaşi toplumunu İslam’dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Nitekim bu yönde sergilenen pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşlerimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız.