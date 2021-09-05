Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.

”20 YILDIR ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ”

Geçen ay AK Parti’nin kuruluşunun 20. yıl dönümünü geride bıraktıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“‘Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta 20 yıldır alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı, hangi badireleri atlattığımızı bu salonda bulunan partimizin emektarları gayet iyi biliyor, iyi hatırlıyor. Gazete kupürleri üzerinden partimizi kapatmaya kalktılar. Cumhurbaşkanı seçmemizi engellemek için 367 garabetini ortaya attılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında alenen darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi olaylarında sokak terörüyle insanımızı birbirine düşürmek istediler. 17-25 Aralık’ta emniyet yargı teşkilatları, 15 Temmuz’da ordumuz içindeki hainleri harekete geçirerek darbe yapmaya kalktılar. Ekonomimize yönelik operasyonlardan çukur eylemlerine kadar envaiçeşit saldırıyla karşı karşıya kaldık.”

Bunların hepsinin üstesinden geldiklerini vurgulayan Erdoğan, “Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk. Bu zorlu süreçte nasıl milletimizin samimiyetine ve yiğitliğine bizzat şahitlik etmişsek muhalefetin çapsızlığına, riyakarlığına, vesayet özlemine de aynı şekilde bir çok kez şahit olduk” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrasiye sahip çıkmak yerine vesayetçilerin ağzıyla konuşan, milleti tehdit eden, meclisi tehdit eden darbe heveslileri, sandıkta bileğini bükemediği partinin kapatılması için “Ankara’da yargıçlar var” diyerek mahkemeleri göreve çağıranları, “Genç subaylar rahatsız” manşetleriyle alenen darbe çığırtkanlığı yapanları gördüklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gezi olayları sırasında polisimize kurşun sıkanları, caddeleri yakıp yıkan vandalları, esnafın malını mülkünü yağmalayan çapulcuları baş tacı edenleri gördük. Milli iradeye özellikle yönelik bürokratik darbe girişiminde meclis kürsüsünü FETÖ’nün iftiralarına tahsis eden, miting meydanlarında FETÖ’cü alçakların gönüllü avukatlığını yapanları gördük. Çukur eylemlerinde bölücü örgütün şehir eşkıyalarına ‘arkadaşlar’ diyerek adeta teröriste canlı kalkan olanları gördük. Kimdi bu? Ana muhalefetin başı. 15 Temmuz gecesi tankların tepesine çıkmak yerine tankların arasından sıvışanları, kontrollü darbe iftirasıyla milletin şanlı zaferine çamur atanları gördük. Kimdi bu? Ana muhalefetin başındaki Bay Kemal. Doğu Akdeniz’de yürüttüğümüz doğalgaz arama çalışmalarına destek vermek yerine Yunan gazetelerine manşet çıkartanları gördük. Kimdi bu? Bay Kemal. Fırat Kalkanından Zeytin Dalı’na, Barış Pınarı Harekatından Libya, Irak, Karabağ’daki operasyonlarımıza kadar ülkemizin, milletimizin ve kardeşlerimizin bekası uğrunda attığımız her adıma karşı bunları gördük.”

Ekonomiyi sendeletmek için yatırımcıları ürkütenleri, yurt dışındaki mahfillere Türkiye’yi şikayet edenleri gördüklerini belirten Erdoğan, “Otel lobilerinde gizli saklı bir şekilde IMF komiserleriyle pazarlık yapanları gördük. Kimdi bu? Aynı şekilde Bay Kemal’in ekibi. Türkiye’yi Suriyelileştirmek için yalan yanlış bilgiler üzerinden zehirli dilleriyle insanımızı kışkırtanları gördük. Bunların en başında da CHP vardı. CHP adına söz söyleyen, evet, yalan terörü vardı” dedi.

Aynı zihniyetin geçmişten bugüne çizgisini sürekli daha da bozarak devam ettirdiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Herkesle birlik oldular, herkesle iş tuttular, herkesin sözcülüğüne soyundular. Üç günlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik hiçbir değer bırakmadılar ama son 20 yıl içinde bir kez olsun milletin, memleketin ve mazlumların yanında saf tutmadılar. Çukur eylemlerinde teröristlere gösterdikleri sempatinin 10’da birini 3 yıldır evlat nöbeti tutan yüreği yanık Diyarbakır annelerine göstermediler. 15 Temmuz’un hemen ardından FETÖ’cüler için Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Kılıçdaroğlu, tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır ailelerini bir kez olsun ziyaret etmedi. Terör örgütleriyle iltisaklarından dolayı kamudan ilişiği kesinlere sahip çıktıkları kadar ciğerpareleri bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan annelere sahip çıkmadılar. Sadece Diyarbakır anneleri meselesinde değil. Ülkenin bekasını, insanımızın geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş sergilemediler. Ankara’dan İstanbul’a yürürken kimlerle kol kolaydılar, evet terörden dolayı mahkumiyet giymiş veya tutuklanmış bu insanlarla beraber oldular.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemezken biz Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncı’larla dünya harp tarihini yeniden yazıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, karşılarında iktidara muhalefeti, ülkeye, hatta millete muhalefetle karıştıran “mankurtlaşmış” bir zihniyet olduğunu ve kardeşlik iklimini zehirleyen, muvazenesini yitirmiş, aklını ve vicdanını “tamamen tatile çıkarmış” bir siyaset anlayışı bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her gün maşeri vicdanı kanatan bir skandala ve kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden bir terbiyesizliğe imza atıyorlar. Parti teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, arsızlık, yolsuzluk, hırsızlıkların üstünü örtmek için ülkemizdeki barış ve huzur ortamını dinamitlemekten dahi çekinmiyorlar. Esasında bu zihniyet, en büyük zararı insanımızın ufkunu ve umutlarını karartarak siyaset müessesesine veriyor. Daha önceki antidemokratik müdahalelerde olduğu gibi CHP bir Truva atı misali siyaset kurumunu içerden çökertmeye çalışıyor.

CHP nasıl 27 Mayıs’a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşemişse bugün de aynısını nefret siyasetiyle yapıyor. Son dönemde yürütülen yalan, çarpıtma ve iftira kampanyalarının amacı 2023’e giden süreçte siyaset dışı aktörlere alan açmaktır. İktidar yüzü göremeyen, son 20 senedir girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP, milletten yediği tokadın acısıyla ateşi kendisini de yakacak tehlikeli bir oyun oynuyor. CHP’ye kimlerin akıldanelik yaptığını, bu karanlık senaryoyu kimlerin yazdığını, kendi belediye başkanları dahil birçok CHP’li ikrar ediyor.”

“GENÇLER, SİZLERE, KADIN KOLLARIMIZA, ANA KADEMEYE İNANIYORUM”

Erdoğan, son 20 yılda defalarca şahit oldukları bu oyunu bir kez daha bozmayı AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak görev addettiklerini dile getirerek, ana kademeden durmadan, gece gündüz demeden çok çalışmaları, kapısı çalınmadık ev bırakmamalarını istedi.

Özellikle kadın kollarına kapısı çalınmadık ev bırakmamaları talimatını veren Erdoğan, “Şunu unutmayın, kale içeriden fethedilir. Onu fethedecek olan da sizlersiniz. Gençler, sizler de durmaksızın bütün arkadaşlarınızla gece gündüz demeden koşturacak, çalışacak ve hani diyorlar ya ‘Z kuşağı’ hangi kuşak olursa olsun bütün bu kuşakları siz fethedeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlere, kadın kollarına ve ana kademeye inandığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu anlayışla birileri Ankara’daki sırça köşklerinde, yurt dışındaki mahfillerle el ele verip yüksek siyasetçilik oynarken biz, milletimizle kucaklaşıyor, milletimizin derdine, sevincine ortak oluyoruz. Başkaları hizmet diye musluk açarken, temel atmama törenleri yaparken, temeli atılmış projelerin üstüne beton dökerken biz, 81 vilayetimizin her bir köşesine eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Birileri Boraltan Köprüsü’nde olduğu gibi bu ülkeye sığınanları katillerine teslim etmenin hesabını yaparken biz, insanlığımızın gereği olarak mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz.

Birileri Bizans benzetmeleriyle yeni fitnelerin, yeni senaryolar peşinde koşarken biz, 84 milyonun kardeşliğini, birlik ve beraberliğini savunuyoruz. Ne diyor Meral Hanım, Bizans’ı kalkıp fethetmiş. Kim Şu anda İstanbul’un belediye başkanı. Biz, İstanbul’da şunu görmedik mi, ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye duvarlara yazanları Meral Hanım nasıl savunuyorsun, nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun Bizans olayını bu şekle dönüştüren ve ‘Zulüm 1453’te başladı’ ifadesini kullananlarla beraber nasıl oluyorsun Dolmabahçe Sarayı’nın makam olarak kullandığım yerde, tam karşı duvarına ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım işte sen bu Gezicilerle berabersin, yolun açık olsun.

Gençler, biz yolumuzu iyi belirledik ve bizim yolumuz, onların gittiği yol değil. ‘Ya Bizans’ı alırım ya Bizans beni alır.’ Bu akide bizimdir bizim, onların değil. Biz bunu, Ayasofya’nın açılışıyla ispat ettik. Onlar ise tam aksine Ayasofya nasıl kapalı kalır diye gayret ettiler ve hamdolsun biz gayretimizin neticesini Allah’tan aldık.”