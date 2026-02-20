Cumhurbaşkanı İle 5 İlin Valileri Atandı

Atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla resmi olarak duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar doğrultusunda Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari, Erzurum ve Gümüşhane’de yeni valilik atamaları gerçekleştirildi; böylece bu beş ilin valileri değişmiş oldu.

5 İLİN VALİLERİ DEĞİŞİYOR

Yeni atamalar kapsamında; Afyonkarahisar Valiliği’ne Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliği’ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliği’ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliği’ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Gümüşhane Valiliği’ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

YENİ BAKAN YARDIMCILARI GÖREVE BAŞLIYOR

Resmi Gazete’de yer alan atama kararları çerçevesinde, Adalet Bakanlığı’nın Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Bu isimlerin yerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atamalarını aldı. İçişleri Bakanlığı’nda da Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken, bunların yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.