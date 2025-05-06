Cumhurbaşkanı İle Politika Kurulları Toplandı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KABULÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu kabulü sosyal medya üzerinden duyurdu. Altun, toplantıya ilişkin olarak “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ederek, üyeleri önemli ölçüde yenilenen kurullara çalışmalarında başarılar dilemiştir” şeklinde ifadelerde bulundu.

Toplantıya Bilim, Teknoloji ve Yenilik; Eğitim ve Öğretim; Ekonomi; Güvenlik ve Dış Politika; Hukuk; Kültür ve Sanat; Sağlık; Sosyal ve Gençlik; Tarım ve Gıda ile Yerel Yönetimler ve Afet Politika Kurulları’nın başkanvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kurulların hazırlayacakları rapor ve çalışmalar ile kendilerine destek vermesini beklediklerini belirtti. Ayrıca özenli ve etkin bir şekilde yapılacak çalışmaların, alınacak kararlara katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin faaliyetlerinin ve gelecek tasavvurunun milletimize, özellikle genç nesillere yapıcı bir dille aktarılması konusunda politika kurullarının önemli rol üstleneceğini vurguladı. Uzun vadeli vizyon ve program hazırlıkları konusunda nitelikli çalışmalar beklediğini söyleyen Erdoğan, “2028’de milletin karşısına bu vizyonla çıkılacağının” ve Türkiye’yi geleceğe hazırlayarak yeni nesillere miras kalacak güçlü bir çerçeve oluşturma gayreti içerisinde olduklarını altını çizerek belirtti.