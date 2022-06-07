Cumhurbaşkanı imzaladı! Kararlar Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kritik kararlar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın sınırlarının yeniden tespiti ile Konya’nın Derebucak ilçesindeki Çamlık Mağaraları’nın bulunduğu bölgenin milli park olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nın sınırları Resmi Gazete’de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.

Konya’nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları’nın olduğu bölgesi ise “Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı” olarak belirlendi.

Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.

İki genelge daha Resmi Gazete’de yayımlandı

2014 – 2023 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları’nın yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Konuyla ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

Amaç, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve refahın ülke geneline dengeli yayılmasını sağlamak.

Bu amaçla, bölgesel kalkınma ile ilgili ulusal düzeyde yapılacakların belirlendiği Strateji ve Planlarda,, bölgelerin sosyoekonomik gelişim eğilimlerinin, sektörel hedefler belirleniyor.

Genelgeye göre, 2023 yılı sonrası için ülke sathında bu uygulamaların artması amacıyla hazırlanacak stratejiyi, genel düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerel düzel düzeyde ise Bakanlık yönlendirmeleri ve kalkınma ajansları koordinasyonunda hazırlanacak. kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da Bölgesel gelişme ulusal Stratejisi ve bölge planlarının hazırlanmasında rol alacak.

Sürdürülebilir tarımsal üretim modeline ilişkin belge hazırlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer genelge ise Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi.

Genelgede iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkisine işaret edildi. Sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri nedeniyle doğal kaynakların ve biyolojik yaşamın zayıfladığı, tarımsal verimliliğin düştüğü kaydedildi.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı bozkır alanlarda sürdürülebilir ekonomik bir tarımsal üretim modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik strateji belgesinin hazırlandığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı Strateji Belgesi’nin, bakanlığın resmi sitesinde yayımlanacağı ifade edildi.