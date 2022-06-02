Cumhurbaşkanı imzayı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ile yapılan 7 işbirlği anlaşmasına imzayı attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Türkiye ile Pakistan arasında 7 iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif`in başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi`nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Naya Pakistan Konut ve Geliştirme Yetkili Makamı (NAPDHA) Arasında Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari tarafından imzalandı.

“Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Protokolü” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ekonomik İşler Bakanlığı Arasında Borç Yönetimi Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Protokol” ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasındaki “İkili Ticaret ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Metni”ne Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Pakistan Federal Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar imza koydu.