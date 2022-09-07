Cumhurbaşkanı imzayı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’la kimlikle seyahat dahil toplam 7 anlaşmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ortak basın toplantısı düzenliyor. İki ülke arasında kimlikle seyahat etme dahil toplam 7 anlaşmanın yapıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Başta Bosna Hersek’teki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası önemli değerlendirmelerde bulundu. Kimlikle seyahat konusunda protokolümüzü yeni bir seviyeye çıkaracaktır. 300 bin turist ülkemize geldi. Kimlikle seyahat döneminde hem bu sayı yükselecek hem iş adamlarımız kimlikle seyahat sayesinde kolayca yapabileceklerdir.

Dün malum Bosna Hersek ile de ilk adımı attık. BM’de de bununla ilgili imzalar atılacak.

Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen istikrarlı artışını sürdürdü. Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolarlık rakam içina ynı kararlılık çalışacağımıza inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile iştirak edeceğimiz Türkiye-Sırbistan İş Forumu bu irademizin örnekleridir. Ortak tarihi ve kültürelk mirasımız Bayraklı Camii’nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağız.

Her daim sorunların diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle destekledik, destekliyoruz. Yardım talep edildiğinde tüm imkanlarımızla yapıcı, gereken katkıyı veriyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

VUCIC’İN AÇIKLAMALARI

Vucic’in açıklamalarından satır başları şöyle; Tarihi yapıların da elden geçirilmesi konusunda önemli adımlar atılmakta. Bugün modernize edildiği bazı küçük detaylar kaldı. Hem Türk işçilerine hem Türk iş insanlarına yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Bağlantıların da yine bazı bu rotada gerçekleşecek yolla gerçekleşecek önemli projeler ve Türkiye Cumhuriyeti, siz, bizler, hepimiz başka daha büyük iş birliği konusunda ele aldık. Savunma sanayiisi için iş birliği görüş alış verişinde bulundu. Elbette Bayrakta alınması konusuyla ilgili gelecek senelerde adımlar atmayı umuyoruz. Sırbistan’ın bunları satın alabilmesini umuyoruz. Biz iş birliği çerçevesinde fakrlı bakanlıklar arasında ortaya koymaktayız.

Ukrayna’daki durumu ele aldık, buradaki durumu ele aldık. Burada yine Türkiye’deki ortaya koyabileceği enerji açısından Türkiye’nin yapabileceklerini ele aldık. Bizler elektrik açısından bölgemizde yapılması gerekenler söz konusu. Kış aylarında bu yapılabilecke iş birliği tabi. Barışın sağlanması açısında yapabileceğimiz iş birliklerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Üçlü toplantılarımız devam etmek. Bu her 3 ülke için de çok çok önemli. Bizler yeniden Türk turistlerin artmakta olduğunu görmek istiyoruz.

Mustafa Kemal atatürk’ten bu yana çok önemli bir tarihi ilişkiler söz konusuydu. Sizleri burada ağırlamak bizim için onur. Kendinizi evinizde gibi hissedin.