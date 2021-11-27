Cumhurbaşkanı imzayı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Türkmenistan’da önemli bir anlaşmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, “Bugün imzaladığımız anlaşma ile kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem resmi ziyarette bulunmak hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’da temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Aşkabat’ta bulunan Oğuzhan Köşkünde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından iki lider, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Berdimuhamedov, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, resmi karşılama töreninin ardından görüşmelere geçti. İki lider, görüşmelerin sonunda anlaşmaların imza törenine katıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ata yurdumuz Türkmenistan’a gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. Kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde Türkmenistan’ı ve başarıyla sürdürdüğü bağımsızlık statüsünü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkedir.

Türkmenistan’a kardeşler meselesine hoş geldin diyorum.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Görüşmemizde ticaret hacmini 5 milyar hacme çıkarmakta kararlıyız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A DEVLET NİŞANI

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devlet nişanı takdim edildi.

Bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinleşmiştir.”

Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden oluşuyor.