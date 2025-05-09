Cumhurbaşkanı İstanbul’da MÜSİAD Kurulu’na Katılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜSİAD GENEL KURULUNA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek MÜSİAD 28. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bu genel kurulda yer alacak. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ ULUSLARARASI ZİRVEDEN YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ürgüp’te Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi’ne katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. Ayrıca Teşkilatla Buluşma Programı’na da iştirak edecek. (Nevşehir/10.00/13.30/15.25) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL ZİYARETLERDE BULUNACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu ve İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret edecek. (İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak. Ayrıca Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının açılış törenine katılacak ve Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri binasının temel atma töreninde de yer alacak. (Samsun/13.30/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI İSTANBUL’DA PROTOKOL İMZALAYACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ile bir İşbirliği Protokolü İmza Töreni’ne katılacak. (İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İklim ve Ekonomi Sürdürebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi’ne katılacak. (Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek ve Orman Benim Kampanyası kapsamında düzenlenecek etkinlikte yer alacak. (İzmir/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Hindistan’ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi’nde “Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası” sergisinin açılışına iştirak edecek. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol Süper Lig’in 35. haftası RAMS Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor maçlarıyla start alacak. (İstanbul/Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Gürkan Aksoy, yönetim kurulu listesindeki isimleri Baltalimanı Portaxe’de gerçekleştirilecek organizasyonda tanıtacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu Yunanistan’da başlayacak. Atina’daki SUNEL Arena’da düzenlenecek yarı finalde La Laguna Tenerife (İspanya)-Galatasaray ve AEK (Yunanistan)-Unicaja Malaga (İspanya) maçları oynanacak. (Atina/18.00/21.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4’üncülük serisi ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor’u ağırlayacak. (Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8’incilik serisi ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor’u konuk edecek. (İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

Polonya’nın Lodz kentinde 16-18 Mayıs’ta gerçekleşecek CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final etabında mücadele edecek Halkbank Voleybol Takımı için Voley Hotel Ankara’da medya günü yapılacak. Başantrenör Radostin Stoytchev, kaptanlar Micah Ma’a ve Volkan Döne ile genç oyuncular Tuna Uzunkol ve Yiğit Hamza Aslan katılacak. (Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)