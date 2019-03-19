Cumhurbaşkanı istifa etti

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in istifa etti ve kararını televizyon ekranından halkla bunu paylaştı.

Nursultan Nazarbayev kimdir:

Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan, Almatı, Kaskelde doğmuştur.

Tam adı Nursultan Äbişulı Nazarbayev’dır.

Lise öğrenimini bitirdikten sonra bir maden ocağına girip maden işçisi olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra Ukrayna’ya gitti. 1962-65 yılları arasında Karagandı Üniversitesi, Metalurji bölümünü dışarıdan okuyarak bitirdi. Aynı bölümün yüksek eğitim kısmına devam etti ve 1967’de mühendis metalurji uzmanı olarak bitirdi.

1965 yılından itibaren Karagandı`da Metalurji İşletmesinde atölye danışmanı, yüksek ısılı fırınların gaz uzmanı ve ustabaşı olarak da çalıştı. Haziran 1971‘de Kazakistan Komünist Partisi`nin Temirtaw (Demirdağ) şubesinin pcısı oldu.

Ekim 1973`te Karagandı Metalurji İşletmesi başkan yardımcısı, Mart 1977`de Kazakistan Komünist Partisi Karagandı Şubesi başkan yardımcısı, Aralık 1979`da Kazakistan Komünist Partisi başkan yardımcısı, Mart 1984`de KSSC Bakanlar Kurulu başkanı, Haziran 1989`da Kazakistan Komünist Partisi başkanının 1. yardımcısı oldu. Haziran 1989`da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin birinci sekreterliğine seçildi.

1 Aralık 1991 tarihinde oyların %98,7’sini alarak Kazakistan’ın halk tarafından seçilen ilk devlet başkanı oldu.

29 Nisan 1995 tarihinde Kazakistan’da yapılan referandum ile görev süresi 1996 yılında bitecek olan Nursultan Nazarbayev’in görev süresinin 2000 yılına kadar uzatılması kabul edildi.

10 Ocak 1999 ve 4 Aralık 2005 tarihlerinde yapılan Kazakistan’da halk oylamasıyla yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Nazarbayev oyların %79,78’ini ve %91.15 alarak kazandı.

2-3 Ekim 2009 tarihinde Nahcivan`da yapılan Türk Dili Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi`nde Türk Dilli Ülkeler İşbirliği Konseyi`nin kurulmasını teklif etmiş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Zirvede ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki işbirliğine Türkiye’den sonra en büyük katkıyı yapan ve bu işbirliğini candan destekleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Kazakistan’da bir ‘Türk Dünyası Akademisi’nin kurulmasını teklif etti ve bu teklif başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ülkeleri tarafından olumlu karşılandı.

Zirve toplantısında Nazarbayev’in samimî heyecanı dikkat çekiciydi. Nazarbayev “Türklüğümüzü çocuklarımıza ve bütün dünyaya öğretelim” dedi.

Nursultan Nazarbayev, 1962 yılında Sara Nazarbayev ile evlendi.

Dariga Nazarbayeva (d.1962), Dinara Nazarbayeva( d.1966), Aliya Nazarbayeva (d.1977) adlarında 3 kızı vardır.

TRT