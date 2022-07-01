Cumhurbaşkanı: İsveç 3-4 tane terörist gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in 3-4 tane teröristi Türkiye’ye gönderdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi sonunda basın mensuplarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Zirveye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İsveç’in 3-4 tane teröristi Türkiye’ye gönderdiğini söyledi. Öte yandan gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Erdoğan asgari ücretle ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi dönüşü gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine de değinen Erdoğan, “Asgari ücretle ilgili sizin beklentiniz nedir?” sorusuna da yanıt verdi.

Erdoğan, Biden ile görüşmesi, Yunanistan ile ilişkiler, 6’lı masa, ve gündeme ilişkin pek çok konu hakkında da önemli mesajlar verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Madrid dönüşü yaptığı açıklamalar;

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi münasebetiyle Madrid’e gerçekleştirdiğimiz ziyareti tamamlamış bulunuyoruz. Ukrayna’daki savaşla birlikte düşünüldüğünde NATO tarihindeki en önemli zirvelerden birisini başarıyla gerçekleştirdik.

NATO’nun Avrupa-Atlantik coğrafyasının güvenliği bakımından oynadığı asli rolü bu vesileyle bir kez daha teyit ettik. Madrid Zirvesi bu kritik dönemde birlik ve dayanışma mesajı verilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil etti. Zirvede NATO’nun hedeflerini ortaya koyan ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalara yön verecek olan yeni Stratejik Konsepti kabul ettik.