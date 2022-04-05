Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kişida ile görüşmesinde, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, telefon diplomasisini Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile sürdürdü

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konularda telefon diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede, Slovenya ile stratejik ortaklığa ve iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergâhlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz’deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması stratejik nitelikte olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara devam ettiklerini belirtti.