Cumhurbaşkanı Kadın Futbol Takımı’nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı’nı kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu kabulde, kadınlar 1. Ligi şampiyonluk grubunu birinci tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen takımı tebrik etti. “Sahada fedakarca mücadele eden siz değerli sporcularımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi ve sezon boyunca takımlarına destek olan, bu desteği taraftar olarak yılmadan sürdürdükleri için özellikle taraftarlarımızı ve Yüksekovalı tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum” dedi.

BAŞARILAR ARTARAK DEVAM EDECEK

2017 yılında kurulan kulüp, sürekli yükselen bir başarı grafiğiyle geçtiğimiz yıl 1. Lige, bu yıl ise Süper Lige yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sezonda da başarılarına devam edeceklerine inandığını belirterek, “Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek isterim. Sizlerin diğer alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri son derece mutlu ediyor” dedi.

KADIN SPORUNDA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılara imza atan kadınlarla iftihar ettiklerini söyleyerek, “Kadın voleybolunda en son Kanada’yı yenmek suretiyle on altı takımımız kaldı” ifadesini kullandı. Göreve geldikleri günden bu yana, güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum anlayışıyla kadınlara yönelik tarihi adımlar attıklarını belirtti. Eğitim, siyaset, bürokrasi ve iş hayatında kadınları daha da güçlendirmek için tüm kaynakları seferber ettiklerini vurguladı.

GÜÇLÜ KADIN VE GENÇLER, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Erdoğan, “Bugün geldiğimiz noktada kendisine güvenen, başarılarıyla öne çıkan kadınlarımız, ailelerine ve ülkesine değerli katkılarda bulunuyor” dedi. Türkiye’nin geleceğinin gençler ve kadınlarla daha da güzelleşeceğine inandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bu düşüncelerle siz kıymetli sporcularımızı ve Yüksekova Spor Kulübü’müzü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Kabulde Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üzerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yazılı iki ayrı forma hediye etti. Daha sonra Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kabulde ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.