Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7’lik depremle sarsılan Kahramanmaraş’a ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak ve 11 ilde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutun temel atma törenine katılmak üzere Kahramanmaraş’a gitti. Erdoğan, akşam da depremzedelerle birlikte iftar yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’a gitti. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.

Daha sonra Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.

Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

46 bin 500 konutun yapım süreci başlıyor

Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 500 konutun yapım süreci başlıyor. İlk etapta toplam 17 bin 902 konutun temelleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenleri bir yılda sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ilk temellerin atılacağını belirtti.

“Söz, yeniden yükselecek Anadolu. Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına. Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına.” diyen Kurum, depremlerden 46 gün sonra 46 bin 500 konutun yapım sürecini başlattıklarını belirtti.

Kurum, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ve milletimizin dualarıyla 7 bin 353’ü Kahramanmaraş’ta olmak üzere, 11 şehrimizde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutumuzun ilk temellerini atıyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz” ifadelerini kullandı.