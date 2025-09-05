Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Uygulandı

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, yatlar, gemiler ve teknelere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan düzenleme ile, bazı malların vergi oranları yeniden belirlendi.

VERGİ ORANINDA ARTIŞ

Yayımlanan kararla, yatların bulunduğu bazı deniz taşıtlarının yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8’e çıkarıldı. Bu kararla birlikte, gros tonilatoyu aşmayan gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, tekneler ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları ÖTV kapsamına alınıyor.