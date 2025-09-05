Haberler

Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Uygulandı

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, yatlar, gemiler ve teknelere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan düzenleme ile, bazı malların vergi oranları yeniden belirlendi.

VERGİ ORANINDA ARTIŞ

Yayımlanan kararla, yatların bulunduğu bazı deniz taşıtlarının yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8’e çıkarıldı. Bu kararla birlikte, gros tonilatoyu aşmayan gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, tekneler ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları ÖTV kapsamına alınıyor.

ÖNEMLİ

Trump, Lafayette Park’taki Çadırı Kaldırın

ABD Başkanı Donald Trump, Lafayette Park'taki savaş karşıtı çadırın derhal kaldırılmasını istedi ve bu alanın 'Amerikan karşıtı' bir görüntüye dönüştüğünü ifade etti.
Babasının Da Özel Harekat Polisiymiş

Mersin'de özel harekat polisi Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında makinalı silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Babası da aynı meslekten şehit olmuştu.

