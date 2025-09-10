Cumhurbaşkanı Kararıyla Basit Usul Kaldırılacak

YENİ VERGİ SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren lokanta ve benzeri işletmelerde ‘basit usul’ uygulamasının sona ereceği duyuruldu. Küçük esnafın yeni sistemle başa çıkamayacağına dikkat çeken Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, basit usul uygulamasının kaldırılmasına itiraz etti. Basit usulde vergilendirme, devlet tarafından belirlenen kazancın altında kalan küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergi yükümlülüklerini düzenleyen bir sistemdir.

ESNAFIN ENDİŞELERİ

Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, uygulanacak yeni sistemin küçük esnaf için büyük zorluklar yaratacağını ve vatandaşların alacakları hizmetlerin fiyatlarının artacağını ifade etti. Üçgül, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı kararı ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren lokanta ve benzeri işyerlerinde basit usul uygulaması kaldırılacaktır. Bu karar, esnafımızın bu yükün altından kalkması mümkün değildir. Bizler, üyelerimizin sesi olarak; esnafımızı koruyacak, sektörümüzün ayakta kalmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz” dedi.

DESTEK VE ÇÖZÜM YOLLARI

Üçgül, sektördeki zorlukların üstesinden gelmek amacıyla esnafın haklarını savunma ve vatandaşlara uygun fiyatla hizmet sağlama çabalarının süreceğini belirtti. “Amacımız; hiçbir şekilde kurumlarımızla karşı karşıya gelmek değil, yalnızca binbir emekle ayakta duran lokantacı ve benzeri esnafımızın hakkını savunmak ve vatandaşlarımızın uygun fiyata hizmet alabilmesini temin etmektir. Lokantacılar Odası olarak; tüm üyelerimizin yanında olmaya, çözüm yolları için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.