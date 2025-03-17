Cumhurbaşkanı Kararıyla ÖTV Oranı Düşürüldü

ÖTV’DE DÜZENLEME YAPILDI

Cumhurbaşkanı kararıyla, tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden üretilen sigaralar için özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 53,5’ten yüzde 50’ye indirildi. Ancak, maktu vergi tutarı ise 8,39 liradan 10,50 liraya yükseltildi. 14 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenleme sonrasında, sigara fiyatlarında zam beklentisi gündeme geldi.

YENİ ZAM HABERİ

Bu konuda ilk duyuru, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Dündar, sosyal medya hesabından “Son sigara grubu TT grubuna da zam geldi” şeklinde ifadeler kullandı. Yapılan değişiklikler sonucunda, TT grubunun en yüksek fiyatlı sigarasının fiyatı 85 liraya çıktı. En düşük fiyatlı sigara ise 68 lira olarak belirlendi. Mart ayı içerisinde Philip Morris, BAT, Esse ve JTİ grubu, markalarına zam uygulamıştı.

MARKA FİYATLARINDAKİ ARTILAR

Bu değişimle birlikte, PM grubunun en ucuz sigarası 80 liraya, en pahalı sigarası ise 110 liraya kadar yükseldi. Zamların ardından BAT grubunun en pahalı sigarasının fiyatı 91 lira olurken, en ucuz sigarası 75 lira seviyesine inmiş durumda. JTİ grubunun durumuna bakıldığında, en pahalı sigaranın fiyatı 91 lira, en ucuz sigaranın fiyatı ise 75 lira olarak belirlenmiş bulunuyor.