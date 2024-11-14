Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya illerindeki bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından enerji nakil hatlarının inşası amacıyla acele kamulaştırılıyor. Bu durum, enerji dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Rize’nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi’ndeki alanının sınır ve koordinatları da güncellenmiş durumda. Söz konusu bu değişiklikler, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4’üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmiş. Bu kararlar, özellikle teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeleri desteklemek için kritik bir öneme sahip.