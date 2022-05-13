Cumhurbaşkanı, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü’nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşecek.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık ayında Katar’a gitmişti, bu ziyarette iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmıştı.