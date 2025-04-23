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Cumhurbaşkanı Katılacak Çocuk Şenliğine

BİRLİKTELİK VE KUTLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ediyor. Bu önemli etkinlik aynı zamanda, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ile de bağlantılı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE ÖNEMLİ TOPLANTI

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı düzenleniyor. Etkinlik, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için iş birlikleri geliştirme amacı taşıyor.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KONSERİ

Günün ilerleyen saatlerinde ise Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri gerçekleşecek. Bu konser, çocukların bayram coşkusunu kutlamak amacıyla düzenleniyor. Etkinlikler, 12.00’den itibaren başlayacak ve gün boyunca devam edecek.

ÖNEMLİ

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Kapadokya’da Balonlar, Türk Bayraklarıyla Uçtu

Kapadokya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla süslenerek gökyüzüne indi. Turistler, bu görsel şöleni heyecanla izledi.
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Hibrit Enginar Hasadı İçin Etkinlik Yapıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, hibrit enginar üretiminin artırılması için 21 üreticiye fide desteği verildi. Bu destek, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

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