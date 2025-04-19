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Cumhurbaşkanı Kocaelispor’u Tebrik Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: “16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

Kocaelispor CAMİASI VE TARAFTARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mesajı, Kocaelispor camiası ve taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. 16 yıl aradan sonra elde edilen bu başarı, şehrin futbolseverleri için önemli bir dönüm noktası oldu. Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi, sadece kulüp için değil, aynı zamanda bölge toplumu için büyük bir sevinç kaynağı oluşturdu.

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