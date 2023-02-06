Cumhurbaşkanı, kriz merkezinden duyurdu

Çalışmaları koordine eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin açıklama yaptı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

AFAD ve Kızılay gibi afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye gönderdik. TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız göreve çağrıldı. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarımıza verdik. 9 bin personel çalışma yürütmektedir. Bu sayı sürekli artmaktadır. Kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor.

Biz de depremin yaşandığı andan itibaren çalışmaları yakın takibe aldık. Ülkemizin dört bir yanında ekipmanlar ve yardım malzemeleri sevk edildi.

Yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor.

912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır.