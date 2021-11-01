Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Erdoğan ve Macron’un zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’ndeki baş başa görüşmesinde sadece tercümanlar yer aldı. Libya’dan Suriye’ye ve Doğu Akdeniz’den Afrika’ya bir dizi krizde karşı cephelerde yer alan iki liderin görüşmesi 50 dakika sürdü.

30 dakika süren Erdoğan-Merkel görüşmesinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. Almanya tarafında ise Merkel’in görüşmeye davet ettiği, Almanya’da yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakerelerini sürdüren Olaf Scholz da yer aldı. Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile de 40 dakika süren bir görüşme yaptı.