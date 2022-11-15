Cumhurbaşkanı, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi kapsamında görüşmelerine devam ediyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

G20 Zirvesi için Endonezya’nın Bali Adası’nda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

G20 ülkelerinin liderlerinin katıldığı zirve kapsamında dünya liderleri ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bali’deki G20 Zirvesi’nde ana hedef ekonomilerin Covid-19 sonrası toparlanmalarına yönelik adımlar olsa da Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş da geniş yer tutacak.