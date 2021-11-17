Cumhurbaşkanı müjdeli haberi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamasında müjdeli haberi duyurdu.

Erdoğan, “Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal gaz sondaj çalışmalarıyla ilgili ise yeni bir müjdeyi duyurdu. Erdoğan, “Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik, bu gemi diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teklonoji ile donatılmış, ilk defa bizim kullanacağımız gemidir. Yeni gemimizle denizin 3665 metre derinliğine kadar sondaj yapabileceğiz.” dedi.