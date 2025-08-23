Cumhurbaşkanı Namaz Kıldı, Ziyaret Gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’nde bulunan Okluk Camii’nde cuma namazını kıldı. Namaz esnasında kendisine Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halit Yerebakan ve Derya Ayaydın eşlik etti. Namazın ardından Erdoğan, önceki dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile bölge hakkında kısa bir görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında dikkat çeken bir ayrıntı ise AK Parti Gençlik Kolları’ndan geldi. İl Başkanı Mehmet Ali Kalay’ın öncülüğüyle Milas’ta bir fabrikada Cumhurbaşkanı için özel olarak üretilen kırmızı renkli, üç tekerlekli “buggy” tipi elektrikli motosiklet Okluk yerleşkesinde sergilendi. Aracın plakasının “48 RTE 48” olması dikkat çekti. Gençlik kollarının bu jesti, ziyarete katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.