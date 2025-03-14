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Cumhurbaşkanı’ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

CUMHURBAŞKANINDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Mesajında, “Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

ÜLKE GENELİNDE FEDAKAR HİZMET

Erdoğan, Türkiye genelinde sağlık alanında görev yapanların önemine değinerek, “Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DAN GÜÇLÜ MESAJ

Bu açıklama, sağlık çalışanlarına olan takdirin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor ve sağlık sektörünün önemi vurgulanıyor. İstitüların, sağlık çalışanlarının katkılarıyla zorluklarla başa çıkabileceği belirtiliyor.

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