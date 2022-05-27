Cumhurbaşkanı, Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savbaşına dair gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.” denildi.