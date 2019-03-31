Cumhurbaşkanı oyunu kullandı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da evinin yakınındaki okulda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullanmak için İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda geldi.

Bölgede geniş güvenlik önemleri alınırken, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için okulun çevresine toplanan vatandaşlar Erdoğan’ı tezahüratlarla karşıladı.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

56 milyonun oy kullandığı bir seçime gidiyoruz. Sabah iyi başlayan ama Malatya’da yaşanan olay bizleri üzdü. Böyle bir durum olmaması gerekirdi. İki vatandaşımızın ölümü beni Cumhurbaşkanı olarak üzmüştür. Şu an Bakanlıklarımız gerekli soruşturmayı yapıyorlar. İki arkadaşımıza sabır diliyorum. Bu durumun partiler arası bir yargılamaya götürülmesine katılmıyorum. Dudaklarımızın arasında çıkan sözlere böyle günlerde dikkatli olmak gerekir. Aldığım bilgilere göre iyi gidiyor. Yerel seçimlerin 1 Nisan’dan itibaren çok büyük güç katacaktır. Belli bir yere kadar İstanbul’da takip edeceğim seçimleri. Daha sonra Ankara’ya geçeceğim.