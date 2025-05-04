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Cumhurbaşkanı Özgür Özel’i Aradı

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir.” dedi.

SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Tahkikata dair detaylar hakkında da bilgi veren Altun, saldırının ardından hemen bir soruşturmanın başlatıldığını ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, Altun, “Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” şeklinde bir ifade kullanarak tepkisini dile getirdi.

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