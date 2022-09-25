Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, “Sizlerden her şeyden önce oyunuza, iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Açıkça söylüyorum, eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü Türkiye’nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür vicdanı hür irfanı hür ufku açık gençlere emanet edebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

“Sakarya’da 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak siz gençlerimizle beraberiz. Önümüzdeki seçimlerin sizler için ne anlama geldiğini özellikle biliyorum. Her seçim önemlidir. Gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçim daha da önemlidir.

Bugün burada bir kampanya başlatıyoruz. Adını “İlk Oyum Erdoğan’a”, İlk Oyum AK Parti’ye” olarak belirlediğimiz kampanyanın ilk adımını burada bu salonda atıyoruz.

Seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanya ile 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz.

2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek özgür iradeleriyle oy kullanacak. Sizlerden her şeyden önce oyunuza, iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum.

“BENİM KARŞIMDA DAHİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜZDEN ASLA TAVİZ VERMEYİN”

Sizlerden her şeyden önce oyunuza, iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgilerle sosyal medya illüzyonlarıyla asla tutmayacakları, içi de altı da üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. İradenize, yani fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak verdiğiniz sürece kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Açıkça söylüyorum, eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam, bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü Türkiye’nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür vicdanı hür irfanı hür ufku açık gençlere emanet edebiliriz.

Sizler gerçek anlamda 1950’de başlayan çok partili siyasi hayata geçişimizin üzerinden 73 yıl geçtikten sonra sandığa gidecek en büyük gençlik grubusunuz. AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon olan Türkiye’de iktidara 10 milyon 808 bin oy alarak gelmişti. Bu artışı en çok neye borçluyuz biliyor musunuz? Gençlerimize borçluyuz.

“SEÇME VE SEÇİLME YAŞINI BİZ İNDİRDİK”

Biz seçme ve seçilme yaşını düşürdükçe, gençlerimizin sandığa gitme oranı arttıkça, AK Parti’nin oyu yükseldi. Biz göreve geldiğimizde oy kullanmanın yaşı kaçtı? 30. 30’un altındakiler oy kullanamıyordu. Peki bunu 25’e kim indirdi, 18’e kim indirdi? 25 yaşa indiren biziz. 18 yaşa indiren de biziz. Çünkü CHP gençlere güvenmiyordu. ’25 yaş, Meclis’i çoluk çocuğa mı bırakacağız?’ ’18 yaş, Meclis’i çoluk çocuğa mı bırakacağız?’ Bu ifadeleri kullanıyorlardı. Biz ne dedik, ‘Kendinize gelin. İstanbul’un fethini gerçekleştiren genç 18 yaşındaydı.’ İşte biz o ecdadın torunlarıyız. Dolayısıyla biz gençliğimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki bizim gençliğimiz şu anda nasıl parlamentoda 18 yaş genç, parlamentoyu evirip çeviriyorsa bundan sonra bunu çok daha başarılı bir şekilde yürütecek.

“SOSYAL KONUT PROJESİNDE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK”

Pozitif ayrımcılık yaparak yüzde 20 oranında yani 50 bin konutluk kontenjanı gençlerimize ayırdık. Amacımız hayata yeni başlayan gençlerimizin konut sorunlarını şimdiden çözmelerine yardımcı olarak daha büyük, daha cesur, daha özgüvenli adımlar atmalarını sağlamaktır. Buna da karşı çıktılar. Konut kampanyamıza kulp takmak için akıllara zarar nice yalanlara, nice iftiralara başvurdular. İş yapmak, hizmet ve proje üretmek yerine, günlerdir nefeslerini bizim projemize çamur atmak için harcıyorlar ama biz 20 yıldır bu kervanı onlara rağmen yürüttüğümüz için hiçbirine kulak asmıyoruz.

“GENÇLERE UMUTSUZLUK POMPALAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Bir süredir ‘Türkiye bir doktor, bir mühendis, bir sanatçı kaybetti, filanca ülke kazandı.’ türü hezeyanlarla gençlerimize umutsuzluk pompalamaya çalışıyorlar. Mükemmel çalışma ve hayat standartlarına sahip gösterdikleri ülkeler, karşı karşıya kaldıkları enerji ve gıda krizinin çözümü için bizden yardım istiyorlar. Emin olun bu tür beşinci kol faaliyeti ürünü kampanyalara alet olanların başları sıkıştığında kaçıp gelecekleri yer, yine Türkiye olacaktır. Şimdiden bunun işaretleri görülmeye başlandı. Gelsinler, teröre bulaşmamış ve ülkesine ihanet etmemiş herkese bizim kucağımız da gönlümüz de açık.

Sizlerden tek isteğim kimsenin sizi kullanmasına, sömürmesine, ruhunuzu ve zihninizi kirletmesine izin vermeyin. Yeter ki siz özgürlüğünüze sahip çıkın, iradenize sahip çıkın, geleceğinize sahip çıkın. Yeter ki inancınıza, imanınıza, tarihinize, kültürünüze, ecdadınıza sahip çıkın. Yeter ki kendinizi geliştirin ülkenin kazanımlarına sahip çıkarken vizyonumuza da sıkı sarılın. Allah’ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasının tamamlanmasının önüne bunların hiçbiri geçemeyecektir.”