Cumhurbaşkanı Petro, Uluslararası Yardım Talep Etti

GUSTAVO PETRO’DAN ABD’YE YARDIM TALEBİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sağ parti Senatörü Miguel Uribe Turbay’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından suikast girişiminin soruşturulması için ABD’den yardım istedi. Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD Büyükelçiliği aracılığıyla, ABD kurumlarından Senatör Uribe Turbay’a yönelik suikast girişiminin soruşturulmasında kapsamlı yardım talep ettim. Suikastçının silahı Arizona’da satın alındı ve Florida üzerinden ülkeye getirildi.” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kolombiya Cumhuriyet Savcılığı, Uribe’ye saldıran 15 yaşındaki şüpheliye cinayete teşebbüs ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından dava açıldığını duyurdu. Saldırganın, savcılık binasında özel bir hücrede gözaltında tutulduğu bilgisi verildi. İçişleri Bakanı Armando Benedetti ise Cumhurbaşkanı Petro’nun bu olayla ilgili muhalefetle ve eski cumhurbaşkanlarıyla diyalog kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

URİBE’NİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Kolombiya’daki 2026 genel seçimlerinde sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran’daki saldırıda ağır yaralanan Uribe, şu an yoğun bakımda tedavi görüyor. Yetkililerin bildirdiğine göre, başkent Bogota’daki özel bir hastanede ameliyat edilen Uribe’nin durumu “kritik” olarak değerlendiriliyor ve tedavilere oldukça az yanıt verdiği öğrenildi.

SALDIRI ANINDA NELER YAŞANDI

Senatör Miguel Uribe Turbay’a yönelik silahlı saldırı, Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın batısındaki Modelia Mahallesi’nde gerçekleşti. Uribe, vatandaşlarla bir araya geldiği esnada konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Partilileri tarafından özel bir kliniğe kaldırılan Uribe’nin vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi. Hükümet, Uribe’ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı’nın devreye alındığını açıkladı.