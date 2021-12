Cumhurbaşkanı: Program amacına ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan döviz kuru korumalı mevduatının amacına ulaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

“Dünyadaki gelişmeler son 10 yılda daha kritik bir seviyeye ulaştı”

Milletimize karşı sorumluluklarımızı daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Dünyada ve bölgede son 10 yılda yaşanan gelişmeler salgınla birlikte daha kritik bir seviyeye ulaştı.

“Türkiye son 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı”

Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Ekonomimize yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar ukruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak mücadele verdi. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik her türlü tuzağı Allah’ın yardımı ve milletin desteği ile bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolundan hiç sapmadık.

“Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz”

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmaktan bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7’ye biz düşürdük, faizi yüzde 4,5’lara düşüren kimdi o da bizdik. Sizin tarihiniz yüksek enflasyonla yüksek faizle dolu. Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Yeni bir atılımın içindeyiz. Bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız.