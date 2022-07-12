Cumhurbaşkanı, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Kremlin’den yapılan son dakika açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi, Tahran’da buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Temmuz Salı günü İran’a günübirlik ziyarette bulunacağı belirtildi. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki Salı günü, İran’ın başkenti Tahran’a yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşeceği aktarıldı.

Bu, Moskova’nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana, Putin’in ikinci yurt dışı gezisi olacak.

‘BİRÇOK UKRAYNALI RUS VATANDAŞI OLMAK İSTİYOR’ İDDİASI

Kremlin sözcüsü Peskov gazetecilerle yaptığı görüşmede ayrıca, Rusya’nın silahlı kuvvetlerini Ukrayna’ya göndermesinden dört ay sonra Kiev ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunda “tartışma olmadığını” söyledi. Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşı olma hakkına sahip olduğunu söyleyen Peskov, Moskova’nın Ukrayna vatandaşlarının Rus pasaportu alma kurallarını basitleştiren bir kararname yayınlamasından bir gün sonra, birçok Ukraynalının Rus vatandaşı olmak istediğini savundu.