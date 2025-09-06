CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Depremden Sonra Önemli Mesajlar Verdi

YENİ KAPILAR AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum; şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız. Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından yapımına başlanan ve tamamlanan 300 bininci afet konutunun teslim töreni için Malatya’ya geldi. Havalimanında karşılanan Erdoğan, kent merkezine otobüsle hareket etti ve güzergah boyunca sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Daha sonra yeni valilik binasının açılış törenine katılarak dua edilmesine müteakip kurdeleyi kesti. İçeriyi dolaşarak bilgiler aldı.

MİLLİ TAKIMLARA DESTEK

Valilik binasındaki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında yapılan 300 bininci konut kura çekimi, anahtar teslimi ve tamamlanan eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasına, Dünya Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Euro Basket 2025’te çeyrek finale ulaşan A Milli Erkek Basketbol Takımını kutlayarak başlayan Erdoğan, yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımına da başarılar diledi. Deprem felaketinin hemen ardından çalışmalara başladıklarını dile getiren Erdoğan, “11 ilimizde inşası tamamlanan 300 bininci konutumuzun hamdolsun dağıtımını yapıyoruz. Modern, güvenli ve estetik bir anlayışla inşa edilen yeni yuvalarımızın Malatya ve diğer illerimizdeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde belirtti.

6 ŞUBAT ACISI VE DAYANIŞMA

6 Şubat 2023 tarihinde dünyanın en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, “11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Şu anda bu meydanda gelen 52 bin kardeşimiz bulunuyor. Depremden sonra geride kalan kardeşlerimize sabır diliyorum” dedi. 6 Şubat’ın acısının birlikte dayanışmayı ve yeniden başlamayı öğrettiğini vurgulayan Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.

DEPREM TURİSTLERİNE HÜSRAN

Ocak ve Haziran’da yapılan konut teslimlerine değinen Erdoğan, “Deprem bölgemizdeki 5 ilimizde anahtarların önemli bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Bugün Malatya’da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz” dedi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 304 bin 836 bağımsız bölümün hak sahiplerine verildiğini söyleyen Erdoğan, yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölüm tamamlamayı planladıklarını belirtti. Ayrıca Malatya’da 41 projenin toplu açılışını da yapacaklarının altını çizdi.

YATIRIM VE DESTEĞE DEVAM

Erdoğan, “Bu yatırımlarla Malatya’mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz. Zirai don nedeniyle kayısı üretiminin zarar gördüğünü belirterek, sigorta tazminatları ile destek ödemelerinin yapılacağını söyledi. Hükümet olarak sadece yeni konutlar inşa etmediklerini, aynı zamanda şehirleri modern ve güvenli bir yapıya kavuşturduklarını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ İÇİN MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim gündemimizde sadece ülkeye ve millete hizmet var. Amacımız Türkiye’yi terör belasından ebediyen kurtarmaktır” ifadesini kullanarak, terör saldırılarına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Türkiye’nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacağını söyledi. Şehitlerin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde olmadıklarını bir kez daha vurguladı.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Erdoğan, muhalefetin durumunu da eleştirerek, “Sizler de görüyorsunuz ne hizmet ne yatırım ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor” dedi. Sadece iç tartışmalarla gündem olmaktan uzak kaldıklarını söyleyerek Türk siyasetine zarar verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından depremden etkilenen kentlere bağlantılar kurarak, depremzedelere anahtarlarını teslim etti ve tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.