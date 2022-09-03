Cumhurbaşkanı Samsun’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Karadenize’e katılmak üzere bugün Samsun’a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’dan Samsun’a geçecek. Erdoğan ilk olarak Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e gidecek.

Etkinlik alanındaki stantları gezecek, katılımcılara hitap edecek. Cumhurbaşkanı daha sonra AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak.

Burada partisinin teşkilatına seslenecek olan Erdoğan, gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunacak.