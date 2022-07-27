Cumhurbaşkanı Soçi’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos ayı başında Rusya’nın Soçi kentine ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere ağustos ayı başında Rusya’nın Soçi kentine gitmesi planlanıyor.

Son dakikada bir iptal söz konusu olmazsa, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir ay içinde ikinci yüz yüze görüşmesini yapmış olacak. Erdoğan ve Putin 19 Temmuz’da Tahran’da yapılan üçlü zirve kapsamında bir araya gelerek görüşmüştü. 5 Ağustos’ta Soçi’ye planlanan ziyaretinde Erdoğan’ın, Putin ile iki ülke ilişkilerinin gündeminde yer alan konu başlıklarını detaylı olarak ele alması bekleniyor.

Suriye’ye operasyon

Tahran’da yapılan görüşmelerin gündemine ilişkin açıklamasında Erdoğan, “Terörle mücadele gündemimizin bir numaralı konusuydu. Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye’ye karşı gerek Rusya gerekse İran’ın bir tavır belirlemesi gerekir. Bu mücadele kararlılığımızı zirve sırasında Sayın Putin ve Reisi’ye bizzat aktardım” bilgisini paylaşmıştı.

Soçi görüşmelerinde de yine gündemin ilk sırasında terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni operasyon başlıklarının masada olacağı ifade ediliyor.

Tahıl diplomasisi

Masadaki bir diğer kritik başlık ise, Tahıl Koridoru ile ilgili anlaşma ve Rusya’nın Odessa Limanı’na yönelik füze saldırısı olacak. Savaşın sona ermesi için sürecin başından bugüne diplomatik girişimlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Soçi’deki görüşmelerde de bir an önce ateşkesin sağlanması ve müzakere döneminin tekrar canlandırılmasına dair başlıkları gündeme getireceği ifade ediliyor. Görüşmelerde ayrıca iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğine ilişkin yeni başlıkların da masaya yatırılması bekleniyor.