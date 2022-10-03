Cumhurbaşkanı: Son mermi ekonomimize sıkıldı

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış güçlerin oyununa dikkat çekti ve son merminin ekonomimize sıkıldığını belirtti.

Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenecek Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Küresel ekonomik krizin tüm ülkeleri derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye siyasi ve ekonomik krizlerden elde ettiği tecrübelerle diğer ülkeler arasından ayrılmıştır.

“Son 8-9 yıldır Türkiye’yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı.Tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Enflasyonun da üzerinden gelerek Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.

Küresel ekonomik kriz dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. En çok etkilediği alanların başında finans kesimi geliyor. Ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem görevini yerine getiremiyor. Finans sektörünün diğer sektörleri beslediği bir yapının yerini diğer sektörlerin finansı desteklediği sağlıksız bir yapı aldı.

“İNSANSIZ EKONOMİK YAPI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Yeni bir finansal mimari arayışları hız kazanıyor. Temelinde insanın olmadığı bir ekonomik yapı sürdürülebilir değildir. Küresel finansal mimarinin insanı ve ahlakı temel aldığı yeni bir model geliştirilmesi şarttır. Biz de yeni bir finansal mimari çalışmalarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.

“YILDIZI GİDEREK PARLIYOR”

Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor. Katılım finansın yıldızı, risk paylaşımı, ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Türkiye ekonomi modelinin başarıya ulaşmasında finansal sistemimizdeki alternatif araçlar ve ürün çeşitliliğinin gelişmesinin önemli faydası vardır.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Üzüntüyle belirtmek isterim ki katılım finans potansiyelinin ve hak ettiği yerin çok gerisinde. Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede katılım finans sisteminin hak ettiği yerin gerisinde olması araştırılmalıdır. Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkı olmadığına dair toplumumuzda genel bir algı var. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan Katılım Bankası isminin Katılım Finans Kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir.”