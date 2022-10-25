Cumhurbaşkanı, sosyal konutlar için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal konutlar için tarih verdi.

Başvuru sayısı 8 milyona yaklaşan Sosyal Konut Projesi’nde ilk konutların temeli atıldı. 17 ilde 5 bin 615 konutun temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028’e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi. Kira fiyatlarında fırsatçıların olduğunu belirten Erdoğan, ev sahiplerinin kiracılara zulmettiğini ve bu yüzden kira artış sınırı getirdiklerini söyledi.