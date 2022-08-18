Cumhurbaşkanı talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen Filistinli iki kardeş tedavi altına alındı.

İsrail yıllardır Filistin’e düzenlediği saldırılarla zulmünü sürdürüyor. Saldırılarda çok sayıda Filistinli kadın ve çocuk hayatını kaybetti. Bunların yanı sıra çok sayıda yaralananlarda oldu.

6 Ağustos’ta Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye’ye İsrail füzesi düşmüş ve Rahaf ve Muhammed Halil Salman isimli kardeşler yaralanmıştı. Bunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hemen talimat verdi.

ANKARA’YA GETİRİLDİLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze’de yaralanan Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ve 13 yaşındaki Muhammed Halil Salman, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara’ya getirildi.

Filistinli kardeşleri Kahire’den getiren ambulans uçak, saat 01.00’de Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.