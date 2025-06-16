Cumhurbaşkanı, Tüm Dünyayı Etkileyen Gelişmeleri Değerlendirdi

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki gerginliğe ilişkin yapılan değerlendirmelerde, “Batı’nın sınırsız desteğiyle İran’a saldıran, Gazze’yi yerle bir eden, bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız o vakit iş işten çoktan geçmiş olacak” dedi. Erdoğan, bu sözleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptı.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR VE DİPLOMATİK GİRİŞİMLER

Bölgede yaşanan ciddi çatışmalar ve savaşların etkilerine dikkat çeken Erdoğan, “Rusya-Ukrayna Savaşı, her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim, çatışma boyutuyla çok uzun sürmese de tarafların sahip olduğu güç sebebiyle potansiyel tehlike oluşturuyor. İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Lübnan ile Suriye’deki eylemleri, hepimizin yüreğini kanatıyor. Aynı İsrail, şimdi de komşumuz İran’a karşı bir saldırı başlattı. İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar, çok kapsamlı ve sinsi maksatlara sahip” ifadelerini kullandı. Erdoğan, doğrudan müzakerelerin önemine vurgu yaparak, “Gerek şahsen biz, gerek Dışişleri Bakanımız, çatışmaları durdurmak için yoğun bir diplomasi yürütüyoruz” açıklamasını yaptı.

BÖLGENİN TARİHSEL DÜZENİNE ÖNEMLE ÇEKİLEN DİKKAT

Yürütülen diplomatik çabalar sırasında İsrail’in saldırganlığının bölge için oluşturduğu tehditleri vurgulayan Erdoğan, Türkiye olarak konuya müdahil olmaya hazır olduklarını belirtti. “Unutulmamalıdır ki, bu kadim coğrafyada hiçbir ülke kendi sınırlarından və yönetiminden ibaret değildir. Binlerce yıllık derin ilişkilerin sonucu olarak, bölgedeki her hadise tüm toplumları ilgilendiriyor” dedi. Erdoğan, saldırıların sadece hedef alınan ülkelerle sınırlı kalmadığını, daha geniş ve kalıcı etkilere yol açabileceğini ifade etti.

Türkiye’NİN SAVUNMA SANAYİNE YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisine yaptığı yatırımlara da değinerek, “İktidara geldiğimizde, ülkemizde savunma sanayi adına gerçek anlamda kayda değer bir birikim yoktu. Hızla kolları sıvadık, ihtiyaç dışındaki alım siparişlerini iptal ederek, kaynakları savunma sanayimizin emrine verdik” dedi. Erdoğan, “Başarılarımız sayesinde insansız hava araçları konusunda dünyada öncü ülkelerden biri haline geldik. Şimdi envanterimize giren bu ürünleri caydırıcılığımızı destekleyecek şekilde üretme aşamasına geldik. Milli savaş uçağımız KAAN bunun en çarpıcı örneklerinden biridir” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Türkiye’nin her alanda geleceğe umutla baktığını vurgulayan Erdoğan, “İktidarımız ve ittifakımız, bölgedeki krizlerin menfi etkilerinden ülkemizi uzak tutacaktır” dedi. Ülkenin birlik ve kardeşlik adına ihtiyaç duyduğunu ve bu misyona bağlı olduklarını belirten Erdoğan, herkesin güvenliğini sağlamak için gerekli adımların atıldığını söyledi. “Bugün dünden daha iyiyiz, daha güçlüyüz,” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin uluslararası alanda müessir bir güce dönüşme hedefinin hiçbir sapma göstermediğini belirtti.

AFET KONUTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Son olarak, deprem bölgeleriyle ilgili gelişmelere değinen Erdoğan, “Şimdiye kadar 201 bin konutun anahtarını hak sahiplerine teslim ettik. Perşembe günü Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutunun anahtarlarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz” dedi. Bu çerçevede, Türkiye’nin afet yönetimi konusundaki kararlılığı ve çalışmaları ön plana çıkarıldı.