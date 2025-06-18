Cumhurbaşkanı Üç Kulübü Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SÜPER LİG’E YÜKSELEN KULÜPLERİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e yükselen üç kulübün yöneticileri, teknik ekipleri ve futbolcularıyla bir araya geldi. Erdoğan, bu buluşmada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yer aldı.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

2024-2025 sezonu itibarıyla Süper Lig’e yükselen Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un başkanları, teknik ekipleri ve oyuncuları Cumhurbaşkanıyla keyifli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu önemli buluşma, kulüplerin ligdeki hedefleri ve hazırlıkları üzerine fikir alışverişinde bulunmaları açısından bir fırsat sağladı.