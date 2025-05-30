Cumhurbaşkanı Ücret Sınırlarını Belirledi

KAMU PERSONELİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretler, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir karar ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu karar, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri için ücretlerin belirlenmesine yönelik düzenlemenin temelini atıyor.

ÜCRETLERİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Karar, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun hükümlerine tabi kuruluşlarda görevli kapsam dışı personeli de kapsıyor. Bu kapsamda, İller Bankası AŞ ve PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personelin yanı sıra kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkanları ve üyeleri de düzenlemeden etkileniyor.

TUTARLAR VE ÜST SINIRLAR BELİRTİLDİ

Sözleşmeli personel ve kapsam dışı personel için belirlenen aylık ücretler, çeşitli sosyal yardımlar ve ödemeler de göz önüne alınarak, brüt aylık ortalamaların hesaplamasında 38 bin 753 göstergenin memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutarın altını geçemeyecek. Bu düzenlemeye göre BOTAŞ ve TPAO genel müdürleri için belirlenen üst sınır 216 bin 507 lira, diğer üst düzey pozisyonlar için ise 161 bin 470 liraya kadar çıkabiliyor. Diğer kuruluşlarda da ücret belirleme çalışması aynen devam ediyor, örneğin KEGM ve TEMSAN’da üst sınır 192 bin 333 lira olarak belirlenmiş durumda.

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yeni düzenleme, 2 Eylül 2023 tarihli ve 7551 sayılı Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte geçerli hale geliyor. Karar dahilinde çalışan personel ise birden fazla kuruluşta bulunanlar için sadece bir görevi nedeniyle ücret alacak. Bu durum, farklı görevlerde yer alan personelin mali düzenlemelerinde önemli bir değişiklik sağlıyor.