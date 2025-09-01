Cumhurbaşkanı Uçum’dan 66. madde önerisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa’nın vatandaşlığı tanımlayan ve tartışma yaratan 66. maddesindeki ‘Türk’ ifadesinin değişme ihtimalini gündeme getirdi. Uçum, “Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, ‘Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır’ şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir” ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı ile başlayan yeni çözüm süreci üzerine değerlendirmeler yapan Uçum, bu süreçle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

GEÇİŞ SÜRECİ TANIMLAMASI

Uçum, bu sürecin “çözüm süreci” değil, “geçiş süreci” olduğunu belirtti. Önceki çözüm süreciyle mevcut süreç arasındaki temel farkı, “terörle mücadelenin hem aktif hem destek unsurlarına yönelik pratiklerini kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürüterek bu yeni aşamayı başlatmak olması” şeklinde tanımladı. “Yani bu sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir ‘çözüm süreci’ değil; bir ‘geçiş süreci’dir. Terörsüz Türkiye’ye geçişe yönelik bir devlet inisiyatifi ortaya kondu ve bu geçiş süreci bir devlet politikası olarak yönetiliyor. Geçiş sürecinin ön şartları arasında terör örgütünün feshi ve silah bırakma kararı yer alıyor. Bu kararlarla geçiş süreci somut olarak başlamış oldu” dedi.

ANAYASAL DÖNÜŞÜM İHTİMALI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, süreç çerçevesinde anayasal veya yapısal bir dönüşüm olup olmayacağına dair soruya, “Ret ve inkâr politikalarının bitirildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimlerinde Kürtler; kimliklerinin tanınması, anadilleri önündeki yasakların kaldırılması, akademik ve kültürel haklar, bölgesel kalkınma, ekonomik refah ve sosyal adalet imkânlarına kavuştu. İçeride terörün bitme noktasına gelmesiyle huzurlu bir ortam oluştu. Elbette demokrasinin geliştirilip güçlendirilmesi ve yeni anayasa kapsamında her zaman değerlendirilecek konular olur. Bu kapsamda; Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, ‘Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır’ şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir” dedi.

66. MADDE ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Anayasa’nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalar Türkiye’nin gündeminde belirli aralıklarla yer alıyor. Tartışmanın yeniden alevlendiği son olaylardan biri 2023 seçimleri öncesinde DEVA Partisi’nin bu konuda değişiklik önerisi olmuştu. O dönem TBMM’deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Deva’nın başkanının Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir. Türklüğü anayasadan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başaracaktır? Buna nasıl kalkışılacaktır. Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?” şeklinde eleştirilerde bulunmuştu. Anayasa’nın 66. maddesi ise, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.” şeklinde ifade ediliyor.