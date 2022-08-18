Cumhurbaşkanı Ukrayna’ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Lviv’e gitti.

Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan hareket eden Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.